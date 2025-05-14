Уголовное дело возбудили после нападения собак на подростка в Иркутске
Прокуратура проводит проверку по факту нападения стаи собак на 17-летнего подростка. Пострадавший обратился за медицинской помощью с укусами ног.
Инцидент произошел в конце апреля. По данным ИА IrkutskMedia, несколько собак набросились на несовершеннолетнего, одному животному удалось покусать подростка.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Прокуратура намерена проверить соблюдение законодательства об обращении с безнадзорными животными, а также исполнение контрактов на отлов собак.
В Сахалинской области в суд передано уголовное дело в отношении владелицы двух собак, которые напали на женщину. Подсудимая переместила пострадавшую к себе домой и осмотрела, но скорую помощь не вызвала. В итоге потерпевшая скончалась.