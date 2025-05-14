Минобороны сообщило об ударе по военным объектам на Украине
Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удар по военным объектам на Украине. Об этом 14 мая сообщило Минобороны РФ.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе», — указано в сообщении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, произведенный в США. Также было уничтожено 162 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Министерство обороны РФ отметило, что с начала специальной военной операции (СВО) российские ВС ликвидировали 35 442 единицы военной автомобильной техники.
В этот же день расчеты 130-миллиметровых буксируемых гаубиц М-46 танкового соединения группировки войск «Центр» уничтожили миномет ВСУ на красноармейском направлении. Уточняется, что контроль вели операторы БПЛА.