Песков подчеркнул открытость позиции РФ на предстоящих переговорах с Украиной
Российская делегация будет ожидать делегацию с Украины на переговорах в Турции и открыто заявляет о своей позиции. Об этом 14 мая сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Все тезисы на столе. Российская делегация в четверг будет в Стамбуле готова к переговорам и будет ждать украинскую сторону», — заявил он в эфире Первого канала.
Ранее в этот день помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что делегация России в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого определится ее состав. Ушаков не уточнил, войдет ли он в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявив, что работает в Москве.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле.