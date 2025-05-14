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Эксперт назвал вспышку на Солнце класса X 13 мая самой сильной в этом году

Богачев: произошедшая 13 мая вспышка на Солнце класса X — самая сильная в 2025-м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Произошедшая 13 мая вспышка на Солнце максимального класса X является самой сильной в 2025 году. Об этом 14 мая «Известиям» сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, специалисты наблюдали серию вспышек: пока они локализованы на краю Солнца, на довольно большом удалении от Земли.

«Если последствия (геомагнитные бури — Ред.) подтвердятся, то, предварительно, они будут в пятницу. Но только если подтвердятся», — подчеркнул эксперт.

Богачев уточнил, что информация о возможных геомагнитных бурях на планете появится позднее. Он отметил, что часть может достичь Земли с шансом 10%, однако на текущий момент подтвердить это нельзя. Он также уточнил, что специалисты ожидают дополнительных данных.

Кроме того, руководитель лаборатории отметил, что спад активности на Солнце будет длиться около двух или трех лет. По его словам, в течение этого времени сохранятся риски новых вспышек.

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О первой за полтора месяца вспышке мощности X на Солнце сообщили 13 мая в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Уточнялось, что максимум излучения зарегистрировали в 18:38 мск. По данным специалистов, вспышка произошла на западном краю Солнца, поэтому глобально опасности для Земли не представляет.

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