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Трамп призвал ждать хороших новостей по Украине в ближайшие дни

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Фото: REUTERS/Brian Snyder
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие новости по урегулированию конфликта на Украине могут появиться в ближайшие дни. Об этом он сообщил 14 мая во время встречи с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе.

«Я думаю, будут хорошие новости оттуда сегодня и, может быть, завтра. Честно говоря, может быть, в пятницу. Посмотрим», — подчеркнул Трамп.

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12 мая Трамп заявил, что возможная встреча представителей России и Украины в Стамбуле является очень важным событием. Трамп выразил уверенность, что в ходе переговоров между Москвой и Киевом могут быть достигнуты значительные результаты, которые будут способствовать мирному урегулированию конфликта.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подход России к прямым переговорам с Украиной встретил понимание и поддержку у лидеров многих государств. Песков также подчеркнул, что Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования.

11 мая президент России Владимир Путин сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Песков позже заявил, что предложение, озвученное президентом РФ, свидетельствует о настоящем стремлении к миру.

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