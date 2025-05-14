Глава МИД Франции заявил о планах подавить экономику России
Евросоюзу (ЕС) и США с помощью санкций необходимо «задушить» экономическую сферу России. Об этом 14 мая заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.
«Перекрытие источников доходов — это способ взять Россию за горло», — процитировала его газета Le Figaro.
По словам Барро, масштабные санкции показали недостаточный эффект против РФ. Именно поэтому он считает, что необходимо провести работу над новыми мерами, «которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда». Министр также выразил надежду на то, что Европе удастся ввести санкции против углеводородов.
Ранее в этот день послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Сообщалось, что представители Венгрии и Словакии подержали новый пакет санкций из-за его относительной слабости.
По данным СМИ, 17-й пакет санкций может включать в себя запрет на выдачу виз, заморозку активов для высокопоставленных политических деятелей.