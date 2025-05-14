В СК назвали тупую травму головы причиной смерти двух детей в Саратове

Причиной смерти двух детей, найденных в гараже в Саратове, стала тупая травма головы. Об этом 14 мая сообщили в следственном управлении (СУ СК) РФ по Саратовской области.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что, согласно результатам судебно-медицинского исследования, причиной смерти несовершеннолетних явилась тупая травма головы», — указано в Telegram-канале.

На данный момент следствие рассматривает и проверяет возможную причастность к совершению этого преступления матери детей. Кроме того, с места происшествия были изъяты все необходимые доказательства. Продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

В СУ СК России по Саратовской области 13 мая сообщили, что в Саратове в гараже ГСК «Жигули» в салоне автомобиля были обнаружены тела двух девочек трех и семи лет, рядом с машиной находился труп их матери. Отмечалось, что признаков насильственной смерти при осмотре погибших детей выявлено не было.