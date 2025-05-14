17 мая на канале РЕН ТВ премьера «БАНДА ПИАНИСТА: ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРА МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ»
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- 17 мая на канале РЕН ТВ премьера «БАНДА ПИАНИСТА: ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРА МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ»
17 мая в 17:00 на телеканале РЕН ТВ состоится премьера документального фильма-расследования «БАНДА ПИАНИСТА: ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРА МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ».
Поджоги автомобилей и квартир, сбор компромата на конкурентов, распространение наркотиков и оружия… За большим количеством на первый взгляд бытовых преступлений в России стоит криминальная сеть, выполняющая не только разовые частные заказы. Известны и ее масштабные заказчики — ЦРУ и спецслужбы Украины. Глава преступной организации носит кличку Пианист, а рядом с местами преступлений часто находят загадочную метку — нарисованный скрипичный ключ.
Зрители РЕН ТВ первыми увидят лицо человека, который может скрывать свою личность за прозвищем Пианист, и услышат его эксклюзивное интервью.
Как Пианисту удалось наладить сверхприбыльный криминальный бизнес и создать террористическую сеть, способную осуществлять масштабные акции по заказу зарубежных спецслужб? Почему человек, который на весь мир признается в совершаемых им преступлениях, до сих пор не на скамье подсудимых? И что нужно знать, чтобы не попасться на крючок банды Пианиста?
Эфир — в субботу, 17 мая, в 17:00, на РЕН ТВ.