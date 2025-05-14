Протестующие в Кельне рассказали о причинах забастовки на заводе Ford

Протестующие на автомобильном заводе Ford в Кельне рассказали 14 мая корреспонденту «Известий» о причинах забастовки, сотрудники выразили опасения, что могут потерять работу из-за международной конкуренции между автомобильными компаниями.

Проходные завода сейчас перетянуты красной лентой и закрыты плакатами с надписью «забастовка». Сотрудница компании Лиза, вышедшая на митинг, сообщила, что работает на Ford уже 20 лет.

«Я работаю здесь уже 20 лет и не хочу потерять работу. Важно, чтобы другие мои коллеги не остались без работы. Эти рабочие места нужны нам для наших семей и будущего, наших детей. Мы должны использовать забастовку, чтобы оказать давление на Ford. Я считаю, что нам нужно продолжать, пока не восстановим все рабочие места», — заявила она корреспонденту Виталию Чащухину.

Член профсоюза IG Metall Райнер Воршат отметил, что ситуация с автомобильными производителями в Германии сказывается на общем мировом рынке производства машин.

«Это международная конкуренция между автомобильными компаниями, которая неизбежно приведет к сокращению рабочих мест. Вчера Nissan объявил, что в японской автомобильной промышленности будет ликвидировано 100 тыс. рабочих мест. Поэтому международная солидарность среди водителей важна не только в Кельне, но и во всем мире. Мы поддерживаем это», — сказал он.

Еще один протестующий сотрудник по имени Герберт выразил мнение, что забастовка не поможет остановить сокращение штата сотрудников, и с этими мерами придется соглашаться.

«Американцы говорят то же самое. Мы должны сократить тысячи рабочих мест. Проблема не только у Ford, она касается всей металлургической отрасли Германии. ThyssenKrupp, Volkswagen и Audi и другие компании сталкиваются с той же проблемой», — сказал мужчина.

Ранее в этот день представитель IG Metall Давид Людтке сообщил агентству DPA, что сотрудники автомобильного завода Ford в Кельне начали забастовку против планов жесткой экономии руководства. На воротах висели плакаты с призывом выйти на демонстрацию.

Член партии АдГ Елена Фритц сообщила, что Германия может столкнуться с серьезными потерями в своей промышленной базе в ближайшие 5–10 лет, если текущий курс не изменится радикально. По ее словам, забастовки на заводах Ford и уход компании Mercedes не следует рассматривать как временные трудности, это лишь симптомы более глубокого процесса эрозии.