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Эксперт раскрыл способы не переплачивать за доставку товаров на дом

Эксперт Сумин: в сервисах доставки часто есть скрытая статья расходов
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Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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С развитием доставки россияне стали тратить больше денег. Дело в том, что в сервисах нередко есть скрытые статьи расходов. Кроме того, на принятие решений о покупке в данном случае влияют эмоции. 15 мая «Известия» поговорили с финансовым консультантом и экспертом сервиса доставки готовых рационов «ПриЕм» Степаном Суминым о том, как меняются наши расходы с развитием доставки и как сэкономить, не отказываясь от привычного комфорта.

«Экспресс-доставка заказов появилась всего пять лет назад. Но этого оказалось достаточно, чтобы изменить нашу повседневную жизнь, траты и отношение к покупкам», — отметил специалист.

По словам эксперта, сейчас наиболее популярны три типа доставки: плановая — на выбранное время, экспресс — за 1–2 часа и срочная — в течение получаса. Скорость получения заказа напрямую влияет на решение о покупке. Многие готовы доплатить, если заказ привезут как можно раньше, например за 15–20 минут. Сумин уточнил, что за срочность обычно приходится переплачивать до 20%.

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Когда человек может быстро получить желаемый товар, пропадает необходимость планировать. Покупатель заказывает чаще и ориентируется на сиюминутные желания и потребности «здесь и сейчас», и это может привести к росту расходов. Как отметил эксперт, на принятие решений влияют и эмоции, особенно в категории техники. Чувство предвкушения распаковки гаджета подталкивает к выбору экспресс-доставки — хочется скорее получить новый телефон или наушники.

Сумин уточнил, что излишние траты могут возникать из-за нюансов, которые остаются «за кадром». В ряде сервисов итоговая сумма появляется только на финальном этапе оформления заказа. Одна из таких скрытых статей расходов — нефиксированная стоимость доставки, которая зависит от расстояния, спроса и времени суток. По словам финансового консультанта, сервисный сбор также может увеличить итоговую стоимость на 5–10%.

«При покупке в сервисах, где доставка бесплатна от определенной суммы заказа, возникает соблазн «добрать» товары до нужной отметки и потратить больше. Такие переплаты носят не разовый, а системный характер, со временем съедая заметную часть бюджета», — объясняет Сумин.

Сумин отметил, что отказываться от доставки полностью не нужно — достаточно использовать доступные способы экономии. Финансовый консультант советует перед заказом смотреть на стоимость аналогичной корзины в агрегаторах и других сервисах, чтобы найти более выгодное предложение. Кроме того, он рекомендует по возможности избегать пиковых часов с более дорогой доставкой — с 12:00 до 14:00 и с 18:00 до 21:00 в будние дни, а также с 13:00 до 20:00 в выходные.

Еще один способ сократить расходы без отказа от удобства — выбирать плановую доставку, заранее составлять список и делать закупку на 3–7 дней. Это помогает спокойно собрать продуктовую корзину и ничего не забыть. Товары с длительным сроком хранения, бытовую химию и средства гигиены выгоднее заказывать впрок. Готовые блюда, фрукты и овощи эксперт рекомендует брать на несколько дней вперед. Он также напомнил, что некоторые сервисы с подпиской, например на готовые рационы, не берут плату за транспортировку заказа.

Также Сумин советует следить за предложениями банков. Они нередко предлагают скидки на первый заказ, категории с повышенным кешбэком или устраивают совместные акции с сервисами доставки. Всё это, по его словам, поможет сэкономить или получить возврат части стоимости. Финансовый консультант отмечает, что промокоды и купоны регулярно публикуются и на сайтах, соцсетях и рассылках сервисов. Это простой способ получить скидку или бесплатную доставку без дополнительных усилий.

Если нет потребности в срочной доставке, можно рассмотреть самовывоз. Многие магазины и сервисы предлагают эту опцию бесплатно. По словам консультанта, это особенно удобно, ведь большинство пунктов выдачи находятся в 3–8 минутах от дома.

Перед оформлением заказа Сумин рекомендует пройтись по чек-листу и проверить себя: сравнили ли вы цены в разных приложениях, есть ли скрытые комиссии или сборы, доступны ли банковские скидки или кешбэк. Также стоит подумать, можно ли объединить несколько заказов в один и действительно ли все товары в корзине нужны прямо сейчас.

«Важно помнить, что цель — не отказаться от доставки, а научиться использовать ее с пользой для бюджета», — подытоживает Сумин.

Ранее, 25 марта, сообщалось, что россияне тратят больше денег на корма для животных, чем на чашку кофе, а одним из наиболее популярных продуктов во всех регионах стало молоко.

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