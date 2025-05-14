Отсутствие определения ответственности по отношению к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен в решении суда Европейского союза (ЕС) по факту сокрытия данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2020–2021 годах является кривосудием. Такое заявление 14 мая сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее в этот день суд ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за сокрытие информации о контрактах на закупку вакцин против коронавируса. По данным газеты Politcio, решение может нанести сокрушительный удар по ее репутации.

«Это, конечно, новая страница в еэсовско-натовском кривосудии», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, соответствующее решение суда может послужить основанием для новых исков против фон дер Ляйен с более серьезными обвинениями.

Она сравнила дело главы ЕК с делом бывшего американского актера и спортсмена, первого игрока Национальной футбольной лиги О. Джея Симпсона, которого обвиняли в двойном убийстве его экс-супруги Николь Браун-Симпсон и ее любовника, официанта Рональда Голдмана, и оправдали, благодаря чему он избежал смертной казни.

«Вместо очередных незаконных санкций против России, лучше бы применили закон в отношении своей собственной, теперь уже, как доказано судом, преступницы», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

1 апреля 2024 года стало известно, что бельгийские следователи возбудили уголовное дело в отношении фон дер Ляйен. Расследование началось годом ранее после подачи заявления представителем местной консалтинговой фирмы Фредериком Балданом, обвинившим главу ЕК в коррупции после ее переписки с руководителем Pfizer о закупке вакцин для всего ЕС.

В начале декабря минувшего года сообщалось, что более тысячи граждан стран Евросоюза поддержали иск против фон дер Ляйен из-за возможных нарушений с вакцинами.