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В американском штате Мэриленд эвакуировали 200 человек из затопленной школы

CNN: 200 человек спасли из школы в Мэриленде после наводнения
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Фото: x.com
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Школа в округе Аллегани в американском штате Мэриленд оказалась затоплена, вода поднялась до уровня второго этажа. Из учреждения были эвакуированы 200 человек. Об этом 14 мая сообщил телеканал CNN со ссылкой на местные спасательные службы.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Уэстернпорт. По данным телеканала, наводнение было вызвано сильными дождями, которые привели к подъему уровня воды в реке Джорджес-Крик.

«150 школьников и 50 взрослых эвакуировали [из школы] с помощью 15 спасательных лодок», — уточняется в публикации.

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Ранее, 7 апреля, телеканал ABC News сообщил, что в результате сильных штормов и наводнений в южных штатах США погибли 20 человек. Повреждения получила инфраструктура нескольких регионов: были затоплены дороги, повалены деревья и линии электропередачи.

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