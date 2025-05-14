Заслуженную артистку РФ Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве
Советскую и российскую актрису, заслуженную артистку РФ Нину Гребешкову похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Кадры 14 мая публикуют «Известия».
Артистку похоронили рядом с мужем, кинорежиссером Леонидом Гайдаем.
Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни. Гребешкова приняла участие примерно в 130 кинопроектах. Больше всего артистка запомнилась зрителям благодаря ролям второго плана в картинах Гайдая.
Президент РФ Владимир Путин 13 мая выразил соболезнования в связи с кончиной Гребешковой. Он назвал ее светлым, талантливым и обаятельным человеком.