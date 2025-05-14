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Депутат Госдумы дал оценку очередному пакету антироссийских санкций ЕС

Депутат ГД Чепа: очередной пакет санкций показывает слабость Евросоюза
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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Очередной пакет антироссийских санкций показывает слабость Евросоюза в его жалких попытках развалить экономику РФ. Об этом 14 мая «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он отметил, что санкции направлены против третьих компаний, которые якобы взаимодействовали с РФ и нарушали предыдущие 16 пакетов санкций, а также против некоторых кораблей, перевозящих нефть.

«Все вопросы решаемы. Мы знаем и понимаем, как и что делать. Эти санкции — жалкие попытки [Евросоюза] показать свою мнимую агрессивность, которая якобы продолжает рвать в клочья российскую экономику. Ничего этого нет, мы ко всему адаптировались. Эти станции показывают слабость Евросоюза в жалких попытках развалить нашу экономику», — сказал Чепа.

Кроме того, депутат подчеркнул, что на отношения РФ с Венгрией и Словакией никак не повлияет их одобрение очередных санкционных мер. Он указал, что в Москве понимают, что в ЕС могут пытаться в очередной раз оказать давление на Братиславу и Будапешт, особенно после поездки их лидеров в РФ для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Уже не остановиться: ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России
Утверждение новых рестрикций ожидается 20 мая

Ранее в этот день агентство AFP сообщило, что Евросоюз (ЕС) согласовал 17-й пакет санкций, направленных против РФ. Также глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новый санкционный список вошли 189 танкеров, которые якобы перевозят российскую нефть под флагами различных государств.

В тот же день портал Euractiv со ссылкой на дипломатов сообщил, что послы из Венгрии и Словакии поддержали 17-й пакет антироссийских санкций из-за его относительной слабости.

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