Премьер Малайзии заявил о намерении укреплять отношения с Россией

Малайзия планирует укреплять связи с Россией во всех сферах деятельности. Об этом 14 мая заявил премьер-министр Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Он выразил благодарность за приглашение в Россию. Ибрагим также напомнил, что ранее, в сентябре прошлого года, он уже посещал РФ. Тогда премьер-министр Малайзии принимал участие в Восточном экономическом форуме, который состоялся во Владивостоке.

«С тех пор наша политика направлена на укрепление двусторонних отношений с РФ во всех сферах. Мы нарастили наши усилия. Обсуждали и энергетику, и цифровую сферу, и транспорт. Я понимаю, что есть некоторые ограничения, связанные с санкциями. Надеемся, что мы сможем их обойти. Надеюсь на конструктивные встречи в ближайшие несколько дней, на урегулирование всех нерешенных вопросов», — отметил он.

Ибрагим также выразил надежду на конструктивный диалог в вопросах, которые ранее затрагивал президент РФ Владимир Путин. По словам премьер-министра Малайзии, всего есть около шести-семи приоритетных отраслей.

«Мы предоставим в ходе встречи наш список приоритетов, потому что мы все хотим ускорить достижение результатов», — добавил он.

В этот же день Мишустин предложил Ибрагиму рассмотреть новые совместные экономические проекты. По словам главы российского правительства, РФ видит хорошие перспективы в наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Куалу-Лумпуром.