Суд арестовал бывшего министра обороны Грузии за неуплату залога
Тбилисский городской суд арестовал бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили после того, как он отказался платить залог. Об этом 14 мая сообщило местное агентство «Интерпрессньюс».
«Окруашвили умышленно не уплатил залог, установленный судом, в связи с чем сторона обвинения выступила с ходатайством о том, чтобы залог в размере 20 тыс. лари ($7,3 тыс. — Ред.) был изменен на заключение под стражу», — сообщается в публикации.
Окруашвили обвиняют в соучастии в преступных действиях должностных лиц из администрации бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в период с 2003 по 2012 год.
Суд в Грузии 12 мая приговорил экс-президента республики Михаила Саакашвили к девяти годам заключения по делу о растрате около 9 млн лари (более $3,2 млн). Обвинение в растрате госсредств Саакашвили было предъявлено в 2014 году. По сведениям Генпрокуратуры, значительная часть этой суммы была израсходована в 2009–2012 годах на личные нужды политика, в том числе предметы роскоши.
Ранее, 5 февраля, парламент Грузии одобрил создание комиссии по изучению преступлений, совершенных в период правления Саакашвили на посту президента (2004–2007, 2008–2013 годы.) Отмечалось, что за принятие проекта выступили 83 из 150 депутатов.