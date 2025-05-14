В Болгарии работники наземного транспорта устроили забастовку
В болгарской столице Софии проходит забастовка работников наземного общественного транспорта. Об этом 14 мая сообщило Болгарское национальное телевидение (БНТ).
«Наземный общественный транспорт в Софии не будет работать после 12:00 (совпадает с мск. — Ред.) из-за протеста сотрудников», — говорится в материале.
Вице-президент Конфедерации независимых профсоюзов Болгарии Тодор Капитанов сообщил протестующим перед трамвайным депо в районе Банишора, что забастовка продолжится до организации встречи работников с представителями ответственных учреждений — министерства финансов и муниципалитета Софии.
Кроме того, Капитанов отметил, что с окончанием срока действия разрешения на митинг будет совершен переход к гражданскому неповиновению. Он поручил институтам решать, будет ли акция протеста продлена. Отмечается, что профсоюзы в том числе готовы закрыть крупные перекрестки города.
По данным БНТ, профессиональные объединения убеждены, что отсутствие связи с ответственными учреждениями свидетельствует о том, что они не проявляют интереса к работникам общественного транспорта и условиям их труда. Уточняется, что после объявленного продления акции протеста демонстранты символически сломали два телефона: один символизировал связь с минфином, другой — с мэрией Софии.
Сотрудники элитного спецподразделения французской полиции BRI (бригады быстрого реагирования) 17 апреля начали бессрочную забастовку с требованием повышения премий за переработку. По данным телеканала TF1, от сверхурочной работы отказались порядка 400 полицейских по всей стране. Сотрудники считают, что их труд высоко востребован, «но недостаточно признан государством».