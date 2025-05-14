Автовокзалы Москвы обслужили более 100 тыс. пассажиров в майские праздники
Свыше 100 тыс. человек совершили междугородние и международные поездки с автовокзалов Москвы в период майских праздников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Самыми популярными направлениями стали Донской, Киржач, Рыбинск, Воронеж и Чебоксары. Автовокзал «Центральный» стал лидером по количеству перевезенных пассажиров — отсюда с 1 по 11 мая отправились более 32 тыс. человек.
«Автобусы остаются одним из самых доступных и удобных способов совершать путешествия. Транспортный комплекс столицы делает все возможное, чтобы обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в другие города и страны», — подчеркнул Ликсутов.
Он отметил, что на майские праздники традиционно пришелся пик пассажиропотока, когда жители и гости столицы массово выезжали за город и в другие регионы страны, а в Москву приезжало значительное количество туристов. Тем не менее, автовокзалы столицы справились с высокой нагрузкой, продемонстрировав высокий уровень обслуживания.
В Москве работают пять современных автовокзалов: «Красногвардейский», «Центральный», «Саларьево», «Северные ворота» и «Южные ворота». С 2021 года автовокзалы Москвы находятся под управлением Московского метрополитена, что позволило повысить комфорт и безопасность для пассажиров межрегиональных автобусов. Ежедневно автовокзалами столицы пользуются в среднем около 9 тыс. пассажиров.
Столичные автовокзалы играют ключевую роль в обеспечении транспортных связей между Москвой и другими регионами России, а также странами ближнего зарубежья, способствуют увеличению туристического потока.