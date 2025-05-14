Синоптик назвала сроки возвращения погоды в Москве к климатической норме
Температура воздуха в Москве вернется к климатической норме в последние дни мая. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в своем Telegram-канале в среду, 14 мая.
«На следующей неделе станет чуть прохладнее, <…> минимальная температура составит +7...+9 градусов, а днем около +15 тепла, что ниже нормы на 2–3 градуса. А к майской норме погода вернется лишь в последней пятидневке весны», — цитирует синоптика агентство городских новостей «Москва».
Метеоролог отметила, что первые 11 дней мая оказались холоднее нормы на 6–7 градусов, сообщается на сайте kp.ru.
Она уточнила, что в предстоящие выходные, 17 и 18 мая, в городе пройдут небольшие теплые дожди.
В столице ожидается облачная погода, небольшой дождь. В Подмосковье — от 7 до 12 градусов тепла, местами умеренный дождь.
Ранее, 12 мая, ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями» рассказала, что с 12 мая в Москве и области ожидается дождливая и ветреная погода. Однако к выходным температура воздуха приблизится к климатической норме.