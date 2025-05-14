Рыбак погиб из-за поражения током от ЛЭП в Пермском крае
Мужчина погиб в селе Кочево Пермского края во время рыбалки со спиннингом. Об этом 14 мая сообщил источник «Известий».
«Тело 28-летнего молодого человека нашли на берегу реки. Предположительно, он зацепил удочкой провода линии электропередачи», — пояснил собеседник.
Медики констатировали смерть на месте. Признаков насилия не обнаружено.
В Красноярске в декабре прошлого года двухлетняя девочка погибла от удара током при попытке открыть холодильник. В момент происшествия ребенок встал ногами на металлический радиатор. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.