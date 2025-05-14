В аэропорту Зырянка в Якутии ввели временные ограничения из-за затопления ВПП
Аэропорт Зырянка в Якутии временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за затопления. Об этом 14 мая сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Аэропорт Зырянка <…> временно не принимает и не отправляет самолеты из-за затопления грунтовой взлетно-посадочной полосы», — написал он в Telegram-канале.
Кореняко уточнил, что ограничения введены с 04:00 мск. Кроме того, он отметил, что затопление произошло в результате ледохода на реке Колыме, поскольку аэропорт расположен на ее левом берегу.
«Оборудование с ВПП заблаговременно демонтировали и переместили в безопасное место», — говорится в сообщении.
10 мая Кореняко сообщил, что аэропорт Кадала в Чите временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за возникшего за пределами аэродрома ландшафтного пожара. Он добавил, что ситуация находится под контролем, а угрозы для безопасности полетов и аэропорта нет.