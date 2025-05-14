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Эксперт рассказал об изменениях правил лишения водительских прав

Юрист Хаминский: неявка на обследование приведет к аннулированию ВУ
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Фото: ТАСС/Алексей Белкин
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В России готовится к принятию законопроект, существенно расширяющий полномочия ГИБДД в вопросах аннулирования водительских удостоверений. Юрист, руководитель Центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский 14 мая в беседе с «Известиями» объяснил, что новые нормы изменят порядок выявления медицинских противопоказаний у водителей и введут цифровизацию медицинских справок.

По его словам, в настоящее время основания для лишения водительских прав содержатся в постановлении правительства РФ о допуске к управлению транспортными средствами. Среди основных причин — выявление подложных документов, наличие медицинских противопоказаний или смерть владельца удостоверения. Однако, как отмечает Хаминский, существующая система контроля за состоянием здоровья водителей имеет существенный изъян.

«Однако выявить медицинские противопоказания было возможно только раз в 10 лет, когда водитель менял права на новые в связи с истечением срока действия», — пояснил эксперт.

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Он уточнил, что новый законопроект предлагает принципиально иной подход. Теперь, если при диспансеризации, плановом медосмотре или обычном визите в поликлинику у автомобилиста будут выявлены признаки медицинских противопоказаний к вождению, его обяжут пройти внеочередное обследование. В случае подтверждения диагноза информация будет занесена в базу данных Минздрава и автоматически передана в ГИБДД, которая аннулирует водительское удостоверение.

«При этом неявка на внеочередное обследование также приведет к аннулированию водительского удостоверения» — предупредил Хаминский.

Еще одним важным нововведением станет полная цифровизация медицинских справок. Их переведут в электронный формат и подключат к единой базе Минздрава. Это позволит оперативно передавать информацию о состоянии здоровья водителей непосредственно в ГИБДД, исключив возможность подделки документов и значительно повысив контроль за соблюдением требований к допуску за руль.

Ранее, 14 мая, сообщалось, что Госдума готовится принять правительственный законопроект, который расширяет права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав. Предполагаемой датой вступления в силу поправок называется 1 марта 2026 года.

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