Кардиолог рассказала о причинах головной боли после долгого сна

Длительный сон может привести к головной боли. Об этом 14 мая сообщила врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, существует шесть основных причин головной боли после долгого сна. К первой относится сбой циркадных ритмов. Это возникает из-за привыкания организма к определенному графику. Если человек спит на 2–3 часа дольше обычного, это приводит к выработке гормонов (например, серотонина и мелатонина), что может спровоцировать мигрень.

Второй причиной головной боли после долгого сна врач назвала обезвоживание. За 7–9 часов сна из тела уходит влага через дыхание и пот. В случае отсутствия воды в организме перед сном, происходит дефицит жидкости, что приводит к дискомфорту и сужению сосудов мозга.

Третьей причиной, по словам кардиолога, являются проблемы с кровообращением. Длительное нахождение в одной позе ухудшает кровоток в шее и плечах, что приводит к возникновению напряжения в мышцах, перерастающего в головную боль.

Четвертой причиной головной боли стала гипогликемия. По словам Золотаревой, пропуск ужина или легкий перекус перед сном снижает уровень глюкозы в крови. Это приведет к истощению запасов организма, а после к «голодной» головной боли.

К остальным причинам головной боли относятся качество сна и кофеиновая «ломка».

По словам специалиста, для того чтобы избежать головной боли после длительного сна, необходимо соблюдать режим: ложиться и вставать в одно время даже в выходные, пить стакан теплой воды за час до сна, создать комфортную зону для сна и чаще проветривать комнату.

Также она посоветовала не пропускать ужин, избегать тяжелой пищи и алкоголя, которые перегружают организм, делать утреннюю разминку — после пробуждения выполнить легкую гимнастику или потягивания, чтобы улучшить кровообращение и снять мышечное напряжение.

Если головные боли повторяются, следует обратиться к врачу. Возможно, причина в апноэ, неврологических нарушениях или дефиците витаминов (например, группы В).

«Долгий сон не должен становиться мучением. Сбалансированный режим, внимание к питанию и комфортная обстановка в спальне помогут просыпаться бодрым и без головной боли. Помните: важно не количество сна, а его качество», — резюмировала Золотарева.

14 мая сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Кирилл Лахмай рассказал «Известиям» о причинах возникновения тромбов и возможностях распознать эту опасную патологию. Он уточнил, что красные тромбы являются виновниками таких распространенных заболеваний, как варикоз и тромбофлебит, вызывающих воспалительные процессы в сосудах и их деформацию.