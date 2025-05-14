Два человека пострадали при атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую в Запорожской области
- Новости
- Происшествия
- Два человека пострадали при атаке ВСУ на Каменку-Днепровскую в Запорожской области
Два сотрудника администрации пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом 14 мая сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он уточнил, что ВСУ использовали для удара снаряды с большим количеством поражающих элементов.
«Пострадали двое сотрудников администрации, они получили легкие ранения и были доставлены в Каменско-Днепровскую больницу, где им была оказана вся необходимая помощь», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, дальнейшее лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.
Кроме того, он добавил, что не менее восьми взрывов зафиксировали из-за обстрела украинской армией Каменки-Днепровской. Губернатор подчеркнул, что угроза повторных атак остается.
Он призвал жителей города сохранять спокойствие, проявлять осторожность и избегать выхода на улицу до стабилизации ситуации.
В этот же день Балицкий сообщил, что за минувшую ночь беспилотники ВСУ нанесли не менее 10 ударов по городу Токмаку Запорожской области. По словам губернатора, в результате украинской атаки в одном из пятиэтажных домов произошло возгорание в квартире, а в другом здании повреждено остекление в четырех подъездах.