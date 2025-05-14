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Силы ПВО уничтожили два украинских дрона над Крымом и Белгородской областью

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Фото: Global Look Press/MOD Russia
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских дрона над Крымом и Белгородской областью. Об этом 14 мая сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«В период с 9.30 до 12.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской области и Республики Крым», — говорится в публикации.

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14 мая Минобороны РФ сообщили об уничтожении 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией РФ средствами противовоздушной обороны (ПВО). Уточняется, что девять беспилотников ликвидировали над акваторией Черного моря и три — над территорией Белгородской области.

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