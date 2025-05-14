Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Европейский союз (ЕС) санкциями наносит больший ущерб себе, нежели России, но намерен продолжать такой путь экономического самоубийства. Об этом 14 мая заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, руководство ЕС пытается заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии. Так создается ситуация, когда расходы домохозяйств на электроэнергию могут удвоиться, отметил глава венгерского МИДа.
«Европейская экономика пострадала от санкций гораздо сильнее, чем российская. Тем не менее европейцы хотят идти дальше по этому пути экономического суицида», — подчеркнул Сийярто, его слова приводит ТАСС.
Ранее в этот день послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Сообщалось, что послы из Венгрии и Словакии подержали новый пакет санкций из-за его относительной слабости.
По данным СМИ, 17-й пакет санкций может включать в себя запрет на выдачу виз, заморозку активов для высокопоставленных политических деятелей.