Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС
Мир
Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ
Общество
Двух боевиков ВСУ приговорили к 16 годам колонии за преступления в Курской области
Мир
Премьер Малайзии заявил о намерении укреплять отношения с Россией
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Авто
Законопроект об аннулировании водительских прав доработан ко II чтению
Мир
Кандидату в президенты Португалии Вентуре стало плохо во время выступления
Происшествия
В Дагестане более 50 сел остались без дорожного сообщения из-за обвала скалы
Мир
Защита Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста
Мир
Захарова назвала кривосудием отсутствие мер к главе ЕК после суда ЕС по вакцинам
Экономика
Стоимость «квадрата» новостроек массового сегмента в Москве выросла почти на 6%
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Армия
Серийные поставки пулемета РПЛ-20 в ВС РФ могут начаться в 2025 году
Мир
AFP cообщило о согласовании послами стран ЕС 17-го пакета санкций против России
Сюжет:

Сийярто назвал санкции против РФ путем экономического самоубийства ЕС

Сийярто: ЕС пострадал от санкций больше, чем Россия
0
EN
Фото: Global Look Press/Sergei Chuzavkov
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Европейский союз (ЕС) санкциями наносит больший ущерб себе, нежели России, но намерен продолжать такой путь экономического самоубийства. Об этом 14 мая заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, руководство ЕС пытается заставить страны Центральной Европы отказаться от дешевых и надежных источников энергии. Так создается ситуация, когда расходы домохозяйств на электроэнергию могут удвоиться, отметил глава венгерского МИДа.

«Европейская экономика пострадала от санкций гораздо сильнее, чем российская. Тем не менее европейцы хотят идти дальше по этому пути экономического суицида», — подчеркнул Сийярто, его слова приводит ТАСС.

Уже не остановиться: ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России
Утверждение новых рестрикций ожидается 20 мая

Ранее в этот день послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России. Сообщалось, что послы из Венгрии и Словакии подержали новый пакет санкций из-за его относительной слабости.

По данным СМИ, 17-й пакет санкций может включать в себя запрет на выдачу виз, заморозку активов для высокопоставленных политических деятелей.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025