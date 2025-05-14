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Лидер АдГ раскритиковала политику Мерца после его призыва к немцам больше работать

Вайдель: налоги граждан ФРГ тратятся на неподходящую их интересам политику
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Фото: REUTERS/Annegret Hilse
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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц понятия не имеет, чем обычные немецкие рабочие занимаются каждый день. Об этом 14 мая заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель.

Так Вайдель отреагировала на слова Мерца о том, что немцы должны больше работать.

«Германия должна «больше работать для обеспечения процветания»: Мерц понятия не имеет, чем обычные рабочие занимаются каждый день, в то время как большая часть их налогов растрачивается на политику, которая не отвечает ни их интересам, ни интересам страны», — написала она в соцсети X (бывш. Twitter).

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Ранее в этот день член партии АдГ Елена Фритц сообщила, что Германия может столкнуться с серьезными потерями в своей промышленной базе в ближайшие 5–10 лет, если текущий курс не изменится радикально. По ее словам, забастовки на заводах Ford и уход компании Mercedes не следует рассматривать как временные трудности, это лишь симптомы более глубокого процесса эрозии.

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