Белорусские пограничники обнаружили труп беженца на границе с Латвией
Белорусские пограничники обнаружили труп беженца на границе с Латвией. Об этом 14 мая сообщила пресс-служба следственного комитета Белоруссии.
«В Верхнедвинском районе белорусскими пограничниками обнаружено тело иностранца. Он находился в спальном мешке недалеко от границы с Латвией. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа», — указано в Telegram-канале.
Уточняется, что на теле мужчины обнаружили ссадины, царапины и синяки. Кроме того, судя по найденным документам, мужчина, предположительно является гражданином Афганистана.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Белорусские пограничники 5 мая обнаружили беременную иностранку без сознания на границе с Латвией. Отмечалось, что документов и мобильного телефона при осмотре у девушки не обнаружили. Кроме того, на лице у нее была гематома.