В минобороны Ливии объявили о прекращении огня в Триполи
В министерстве обороны правительства национального единства (ПНЕ) Ливии заявили, что соглашение о прекращении огня в Триполи вступило в силу. Об этом 14 мая сообщила газета Al Wasat.
«Министерство обороны <...> объявило о начале реализации режима прекращения огня по всем направлениям напряженности в столице Триполи в рамках стремления защитить гражданское население, сохранить государственные институты и уберечь столицу от дальнейшей эскалации», — пишет издание.
В ведомстве призвали все стороны соблюдать режим прекращения огня, уточнив, что регулярные войска предпринимают необходимые меры для «обеспечения спокойствия», включая развертывание нейтральных подразделений в ряде мест соприкосновения.
Ранее в этот день газета Al Wasat сообщила, что в ряде районов Триполи снова произошли военные столкновения. Жители города выразили опасения, что развитие событий в столице может привести к крупномасштабному конфликту.
Вооруженные столкновения в Триполи начались 12 мая после убийства главы службы безопасности при президентском совете Ливии Абдельгани аль-Кикли. Местная служба скорой помощи сообщала о шестерых пострадавших. На следующий день стало известно, что в результате вооруженных столкновений в Триполи погибли не менее шести человек.