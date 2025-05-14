Реклама
Прямой эфир
Мир
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Мир
Келлог пообещал России жесткие санкции при отсутствии прогресса по Украине
Мир
Макрон заявил о понимании Киевом невозможности возврата территорий
Мир
Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ
Общество
Двух боевиков ВСУ приговорили к 16 годам колонии за преступления в Курской области
Мир
В ЕП сочли необходимым прекратить агрессивную политику ради переговоров
Мир
Алиханов сообщил о росте товарооборота России и Египта до $9 млрд
Авто
Законопроект об аннулировании водительских прав доработан ко II чтению
Мир
Кандидату в президенты Португалии Вентуре стало плохо во время выступления
Происшествия
В Дагестане более 50 сел остались без дорожного сообщения из-за обвала скалы
Мир
Защита Гуцул оспорила продление ей домашнего ареста
Общество
Жителя Кузбасса арестовали за призыв к теракту в День Победы
Экономика
Стоимость «квадрата» новостроек массового сегмента в Москве выросла почти на 6%
Мир
FT узнала о планах ЕС по повышению пошлин на сельхозпродукцию с Украины в июне
Армия
ВС России поразили танк Leopard около Степановки на донецком направлении
Экономика
Банки стали требовать для разморозки счета приходить в офис с родней
Мир
AFP cообщило о согласовании послами стран ЕС 17-го пакета санкций против России

Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ

0
EN
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Впервые в истории Саудовская Аравия вошла в тройку стран с наибольшим количеством туристов, приезжающих в РФ. Об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия. До пандемии, в I квартале 2019 года, в Россию приехали всего 210 туристов из Саудовской Аравии. В I квартале 2025 года их число выросло в 47 раз — до 9,9 тыс.», — уточняется на сайте организации.

Сообщается, что королевство также стало рекордсменом по темпам роста въездного турпотока в Россию. По сравнению с I кварталом 2024 года этот показатель вырос на 65%.

«Туроператоры подтверждают, что интерес к России у туристов из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива огромный. Эти туристы предпочитают «свободный отдых», сокращая количество экскурсий до минимума. Их часто можно встретить в кафе и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь всё чаще — и в горах Сочи», — добавили в АТОР.

Уточняется, что первое место по количеству туристов, приехавших в Россию, занял Китай. Из КНР в первом квартале 2025 года прибыло больше 106 тыс. гостей. На втором месте находится Турция с 13 тыс. туристов.

Ближе к Ближнему Востоку: в Россию растет турпоток из арабских стран
Турпоток в нашу страну вырастет минимум на 60%, а в Сочи — может и в 10 раз

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 28 апреля во время встречи с саудовским коллегой Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибом сообщил, что странам следует продолжить работу над возобновлением прямого авиасообщения. Как отметил Краснов, это должно поспособствовать развитию туризма.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025