Саудовская Аравия впервые вошла в топ-3 стран по количеству туристов в РФ

Впервые в истории Саудовская Аравия вошла в тройку стран с наибольшим количеством туристов, приезжающих в РФ. Об этом 14 мая сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Впервые в истории российского въездного туризма в топ-3 рынков оказалась Саудовская Аравия. До пандемии, в I квартале 2019 года, в Россию приехали всего 210 туристов из Саудовской Аравии. В I квартале 2025 года их число выросло в 47 раз — до 9,9 тыс.», — уточняется на сайте организации.

Сообщается, что королевство также стало рекордсменом по темпам роста въездного турпотока в Россию. По сравнению с I кварталом 2024 года этот показатель вырос на 65%.

«Туроператоры подтверждают, что интерес к России у туристов из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива огромный. Эти туристы предпочитают «свободный отдых», сокращая количество экскурсий до минимума. Их часто можно встретить в кафе и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь всё чаще — и в горах Сочи», — добавили в АТОР.

Уточняется, что первое место по количеству туристов, приехавших в Россию, занял Китай. Из КНР в первом квартале 2025 года прибыло больше 106 тыс. гостей. На втором месте находится Турция с 13 тыс. туристов.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов 28 апреля во время встречи с саудовским коллегой Саудом бен Абдаллой Аль Муаджибом сообщил, что странам следует продолжить работу над возобновлением прямого авиасообщения. Как отметил Краснов, это должно поспособствовать развитию туризма.