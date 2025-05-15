15 мая — День Московского метрополитена: 90 лет столичному метро

В 2025 году в столице России отмечается знаменательное событие: Московскому метрополитену исполняется 90 лет. 15 мая 1935 года подземные поезда впервые проехали по Сокольнической линии. Сегодня метро Москвы может похвастаться самым большим пассажиропотоком в Европе, а также местом в десятке самых протяженных в мире. «Известия» рассказывают, как пройдет празднование юбилейной даты и какие секреты скрывают станции подземки.

День Московского метрополитена в 2025 году: история

Идея создания подземной железнодорожной транспортной сети в Москве зародилась еще в 1875 году, за пять десятилетий до открытия первых станций метро. До начала 1930-х годов было разработано как минимум пять проектов, однако их реализация откладывалась.

Всё изменил случай. 6 января 1931 года столицу накрыл мощный снегопад, полностью парализовавший дорожное движение: сдвинуться с места не могли ни трамваи, ни автомобили, ни извозчики. После этого было решено немедленно приступить к постройке метрополитена.

Уже в декабре 1931 года на улице Русаковской начали раскапывать траншею для поездов. У первых метростроителей не было ни специальной техники, ни соответствующего опыта — только кирки и лопаты. Параллельно продолжалось обсуждение проекта метрополитена. Изначально станции не собирались строить глубоко под землей, однако в таком случае пришлось бы перекопать весь город. Поэтому в 1932 году инженер Вениамин Маковский предложил проект метро глубокого заложения, который позволил бы вести работы без вскрытия грунта. Идея молодого специалиста вызвала шквал критики со стороны коллег, но была одобрена главой государства Иосифом Сталиным.

15 мая 1935 года на станции «Сокольники» состоялся первый пуск подземного поезда с пассажирами, ознаменовавший начало эпохи Московского метрополитена. В тот день было открыто 13 станций — участок от «Сокольников» до «Парка культуры» Сокольнической линии, а также «Александровский сад», «Арбатская» и «Смоленская» Филевской линии.

После официального запуска Московский метрополитен постоянно расширялся. В 1930-е годы открылись станции «Киевская», «Площадь Революции», «Курская», «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», «Белорусская» и другие. В то время строительство проходило под девизом «Создадим дворец для народа!», поэтому архитектуре станций первой и второй очереди уделялось много внимания. Красоту столичного метро отмечали и за границей. Так, проект станции «Маяковская» получил приз Всемирной выставки в Нью-Йорке.

В годы Великой Отечественной войны метрополитен работал не только как транспортная сеть, но и как бомбоубежище. Во время воздушных тревог на станциях и в тоннелях собиралось до 500 тыс. человек. Со временем в метро сформировалась собственная инфраструктура с магазинами, библиотеками и даже парикмахерскими. В тревожные часы авианалетов случались и радостные события: за время войны на станциях московской подземки родились 217 детей. Продолжалось и строительство — с 1941 по 1945 год было проложено более 13 км линий и открыто семь станций.

На начало Великой Отечественной войны пришелся и первый в истории Московского метрополитена день, когда он был закрыт. В октябре 1941 года немецкие войска вплотную подошли к столице, и советское руководство намеревалось взорвать подземную железную дорогу, чтобы она не досталась врагу. 16 октября метро закрыли, однако приказ об уничтожении так и не был исполнен.

В 1950–1960-е годы была построена первая Кольцевая линия метро, объединившая все существующие линии и связавшая крупные столичные вокзалы, активно шла прокладка Арбатской линии. В этот период метрополитен начал расширяться в сторону окраин. Появились новые линии — Калужская и Таганско-Краснопресненская, открылись новые станции в Черемушках, Кунцево, Нагатино, Кузьминках. А в 1970-х начало заполняться и внутреннее пространство кольца — теперь окраинные радиусы соединялись не только через коричневую ветку, но и в центре.

Рубеж 1970–1980-х годов был самым плодотворным в истории Московского метрополитена. В это время была с нуля построена Серпуховская линия, включающая восемь станций от «Серпуховской» до «Южной». А в 1985 году в рамках «метростроительного обмена» чехословацкие специалисты присоединили к серой ветке станцию «Пражская». В свою очередь советские инженеры и рабочие построили в Праге станцию «Московская».

В 1990-е годы потрясения перестройки и последующего распада СССР серьезно затормозили темпы развития столичного метро. Тем не менее в этот период были закончены многие проекты, начатые еще в советскую эпоху: достроен северный участок Серпуховско-Тимирязевской линии, запущена Люблинская линия от «Чкаловской» до «Марьино».

В 2000-х годах метрополитен вышел за пределы МКАД и дальше в область. Первой станцией в Подмосковье стала «Мякинино». Уже в 2010-х годах поезда начали ходить в таких районах, как Братеево, Орехово-Борисово, Тропарево, Новокосино, Выхино-Жулебино.

В 2016 году состоялся запуск Московского центрального кольца (МЦК) — наземной железнодорожной линии, входящей в структуру метрополитена. А в марте 2023 года была полностью запущена Большая кольцевая линия (БКЛ) — самое протяженное метрокольцо в мире. Ее длина вместе со всеми станциями и электродепо составляет 70 км, что на 13 км длиннее предыдущего чемпиона — второй кольцевой линии метро Пекина.

На сегодняшний день Московский метрополитен включает 294 станции с учетом МЦК. Это самый востребованный вид транспорта в столице, на него приходится почти половина всего пассажиропотока. За день в подземку спускаются до 9 млн человек. В самые загруженные часы минимальный интервал между поездами составляет 90 секунд — самый короткий в мире среди неавтоматизированных метро.

День Московского метрополитена в 2025 году — мероприятия

В честь юбилея Московского метрополитена в столице пройдет несколько тематических мероприятий. Так, 15 мая на станции «Сокольники» состоится историческая реконструкция запуска метро в 1935 году. Гостей также ждут иммерсивные представления, концерт и выставка «Тоннель времени». А около входа на станцию москвичи смогут увидеть вагон типа Г 1950-х годов.

С 15 по 18 мая на станции «Партизанская» состоится выставка ретровагонов. На ней будут представлены вагон типа Д 1950-х годов, служебный электровоз ВЭКА, вагон УМ5 1940-х годов, выполнявший функции путеизмерителя, и вагон Е 1968 года. В выходные все экспонаты станут доступны для посещения.

Еще одна необычная выставка пройдет на станции «Полежаевская» — посетители смогут увидеть спецтехнику Московского метрополитена. Среди экспонатов будут диагностический поезд «Синергия-2», мотовоз-лаборатория «СМДК-Мтр» и другие.

Помимо этого на Кольцевой линии состоится парад поездов, в котором примут участие восемь составов разных поколений. Они будут курсировать с интервалом в 30 минут, и в каждом можно будет совершить увлекательную поездку.

Интересные факты о Московском метро

Станции Московского метрополитена хранят немало удивительных секретов. В честь праздника «Известия» собрали несколько необычных фактов о подземке.

Колонны с арками на станции «Маяковская» обладают интересным свойством: если подойти вплотную к колонне и что-нибудь сказать, человек, стоящий на противоположной стороне четко услышит каждое слово, даже если в вестибюле будет очень шумно. «Эффект телефона» возникает за счет особенностей металлической конструкции арок.

В 1930-х годах на станции «Кропоткинская» стояли кадки с живыми пальмами. В то время станция называлась «Дворец Советов», и по задумке архитектора Алексея Душкина ее интерьер должен был напоминать древнеегипетский храм. Сейчас живые растения можно найти на другой станции — «Филатов луг». Там под стеклянными колпаками растут полевые цветы и травы.

Со станции «Котельники» можно попасть сразу в три населенных пункта: выход № 2 ведет в Котельники, выход № 6 — в Люберцы, а выход № 7 — в московский район Выхино-Жулебино.

На нескольких станциях Московского метрополитена есть следы древних моллюсков. Окаменелости сохранились в мраморизованном известняке, который использовался для облицовки станций. Самый большой аммонит диаметром 60 см находится на станции «Парк Победы». Пассажиры станции «Электрозаводская» могут разглядеть на стенах иглы морских ежей и раковины брахиоподов (морские беспозвоночные, жившие в двустворчатых раковинах). А на станции «Площадь Ильича» сохранилось целое море — окаменелости кораллов, губок и морских лилий.

Схема метро стала цветной только в 1957 году. В это время Москва готовилась к проведению Всемирного фестиваля молодежи. Иностранные гости с удовольствием пользовались метро, однако по-русски говорили далеко не все. Чтобы снизить путаницу, линии на схеме раскрасили в яркие цвета.

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