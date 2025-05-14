Церемония прощания с заслуженной артисткой Гребешковой прошла в Москве
Церемония прощания с заслуженной артисткой РФ и вдовой режиссера Леонида Гайдая Ниной Гребешковой прошла в Москве. Кадры c места 14 мая публикуют «Известия».
Уточняется, что артистку похоронят на Кунцевском кладбище.
Актриса умерла 10 мая на 95-м году жизни. Гребешкова приняла участие примерно в 130 кинопроектах. Больше всего артистка запомнилась зрителям благодаря ролям второго плана в картинах своего супруга и режиссера Леонида Гайдая.
13 мая президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование в связи с кончиной Гребешковой. Он также назвал ее светлым, талантливым и обаятельным человеком.