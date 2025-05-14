Двух боевиков ВСУ приговорили к 16 годам колонии за преступления в Курской области
Двух военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 16 годам колонии за минирование дорог и препятствование эвакуации мирных жителей Курской области. Об этом 14 мая сообщил Следственный комитет России (СК РФ).
Согласно данным ведомства, в 2024 году Александр Приймачук и Денис Писаченко, вооруженные автоматами АК-74, незаконно вторглись на территорию России с целью совершения террористического акта. В Суджанском и Кореневском районах Курской области они минировали дороги и угрожали оружием, препятствуя эвакуации граждан.
Фигуранты были задержаны в ходе боевых действий военными Вооруженных сил России (ВС РФ).
«Каждый признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ)», — указано в Telegram-канале СК РФ.
В результате суд приговорил двух боевиков ВСУ к 16 годам лишения свободы. Первые четыре года они проведут в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Суд 28 апреля приговорил боевика ВСУ Анатолия Мармазу к 16 годам лишения свободы за применение оружия против мирных жителей села Ольговка в Курской области. По данным следствия, в сентябре прошлого года мужчина совместно с другими военнослужащими 17-й отдельной танковой бригады ВСУ незаконно вторгся на территорию РФ. Находясь в Ольговке, он минировал дороги и, угрожая применением оружия, препятствовал эвакуации мирных граждан.