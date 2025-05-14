Ушаков рассказал о процессе формирования делегации РФ на переговорах в Стамбуле
Делегация России в Стамбуле будет обсуждать и политические, и технические вопросы, исходя из этого определится ее состав. Об этом 14 мая заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Делегация будет обсуждать политические и, я бы сказал, мириаду технических вопросов, так что, исходя из этого, будет определен состав», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину, фрагмент из которого он выложил в своем Telegram-канале.
Ушаков не уточнил, войдет ли он в состав российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле, заявив, что работает в Москве.
Что касается места проведения, он отметил, что организацией мероприятия занимаются генконсульство России и турецкие власти, которые ранее выразили желание организовать беседу между российской и украинской сторонами.
Помощник президента России также прокомментировал возможность визита главы Белого дома Дональда Трампа в Стамбул. По его словам, американский лидер сейчас находится на Ближнем Востоке, где у него важные дела.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 11 мая сообщил, что Россия предлагает Украине возобновить 15 мая прямые переговоры в Стамбуле. Тогда же Ушаков заявил, что Кремль объявит о том, кто будет участвовать в стамбульских переговорах.