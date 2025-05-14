В Забайкалье площадь лесных пожаров выросла до 629 тыс. га
В Забайкальском крае площадь лесных пожаров выросла до 629 тыс. га. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба МЧС России.
«По оперативным данным, в регионе продолжают действовать 49 лесных пожаров. Их площадь превышает 629 тыс. га, из них локализованы 14 очагов на более 120 тыс. га», — указано в Telegram-канале.
Кроме того, в ведомстве добавили, что лесной пожар охватил 1,2 га вблизи поселка Ясный Читинского района. Его тушат 50 специалистов и 11 единиц техники, а также помогают местные жители. В настоящее время пожар локализовали.
Накануне стало известно, что площадь лесных пожаров, распространенных в Забайкальском крае, превысила 500 тыс. га. Кроме того, отмечалось, что в Читинском муниципальном округе пожар распространился на более чем 31 тыс. га. Спасателей МЧС отправили работать в населенных пунктах Соходно, Яблоново, Тургутуй.