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23 мая в Музее Москвы пройдет дискуссия в рамках международного фестиваля «Интермузей»

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Фото: Агентство «Москва»/Тихонова Пелагия
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23 мая в Музее Москвы в рамках международного фестиваля «Интермузей» пройдёт дискуссия «Хаб образования будущего. Могут ли музеи стать центрами междисциплинарного обучения». Политехнический музей поделится своим опытом.

В современных музеях, в первую очередь научно-технических, посетители не просто смотрят на экспонаты и слушают экскурсоводов, а участвуют в экспериментах, опытах, мастер-классах, викторинах. В музеях проводят лекции и встречи с учёными, научные дискуссии, семинары. Таким образом они выступают в роли центров дополнительного обучения. И, по мнению экспертов, эта функция музеев становится всё заметнее.

Этой теме посвящена публичная, перед аудиторией дискуссия «Хаб образования будущего. Могут ли музеи стать центрами междисциплинарного обучения», которая состоится 23 мая в Музее Москвы в рамках международного фестиваля «Интермузей».

Участники дискуссии обсудят взаимодействие музеев с образовательными учреждениями, совместные междисциплинарные проекты и программы.

В обсуждении примет участие заместитель генерального директора Политехнического музея по научно-просветительской деятельности Екатерина Глушенкова.

Генеральный директор Политехнического музея Дмитрий Александрович Кожанов: «Напомню, что первое название Политехнического музея — Музей прикладных знаний, и на протяжении всей своей истории — более 150 лет — мы воплощаем принцип профессора Григория Щуровского: “Знания из кабинета учёного должны поступать в массы народа и стать его умственным достоянием”. В первые годы существования музея практиковались воскресные объяснения коллекций, именно в нашем музее возникла Большая аудитория, где выступали с лекциями ведущие учёные. И наши посетители не просто смотрели на экспонаты, а изучали устройство новинок техники. И сегодня образовательные проекты занимают важнейшее место в нашей деятельности. Это и Онлайн-лекторий Политехнического музея, и Диалог с учёными, и кружки, и конкурсы, и викторины, и другие образовательные программы и проекты для школьников и педагогов. Мы рады поделиться своим опытом с участниками крупнейшего и самого значимого для музейных работников форума “Интермузей”, научиться чему-то новому у коллег и вместе создать образ музея будущего как неотъемлемой части системы образования».

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