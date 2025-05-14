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В России произошло 235 ДТП за минувшие сутки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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За прошедшие сутки на российских дорогах произошло 235 ДТП, в которых погибли 18 и получили ранения 260 человек. Об этом 14 мая сообщили «Известиям» в Госавтоинспекции МВД России.

С участием автобусов зафиксировано 18 ДТП, в которых погиб один человек, еще 20 участникам дорожного движения потребовалась медицинская помощь. Причиной пяти происшествий с автобусами стали нарушения ПДД, допущенные водителями других транспортных средств.

В результате 61 ДТП, 20 из которых произошли на пешеходных переходах и 41 — вне зоны их действия, погибли три пешехода, еще 58 получили ранения различной степени тяжести. В числе пострадавших 18 детей-пешеходов, 12 из которых получили травмы при пересечении проезжей части в непредназначенных для этого местах. При аналогичных обстоятельствах получили телесные повреждения 38 взрослых пешеходов.

За минувшие сутки зарегистрировано 45 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых ранения получили 46 юных участников дорожного движения, в том числе 20 пассажиров, 18 пешеходов, четыре велосипедиста и три водителя мототранспорта в возрасте до 16 лет. Погибших детей нет.

С наступлением мотосезона Госавтоинспекция призвала водителей мототранспорта соблюдать правила дорожного движения — выбирать безопасную скорость движения, соблюдать боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, а также использовать средства защиты и мотошлем. Автомобилистам в свою очередь следует терпимее относиться к двухколесным участникам дорожного движения, регулярно смотреть в зеркала заднего вида и также соблюдать ПДД, отметили в ведомстве.

«Рекомендуем автомобилистам быть предельно сконцентрированными при проезде перекрестков, чтобы контролировать ситуацию и иметь возможность отреагировать на маневры со стороны водителей мототранспорта. Кроме того, призываем родителей не допускать использования несовершеннолетними мототранспортных средств до достижения ими соответствующего возраста и получения водительского удостоверения необходимой категории. Будьте внимательны и помните, что жизнь и здоровье детей целиком зависят от каждого из вас», — сказал «Известиям» заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

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Ранее в этот день сообщалось, что Госдума готовится принять правительственный законопроект, который расширяет права Госавтоинспекции по отзыву и аннулированию водительских прав. Он доработан ко II чтению. Процедура будет применяться при обнаружении противопоказаний к вождению во время медосмотра или диспансеризации.

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