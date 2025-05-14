Додик указал на желание Европы овладеть ресурсами России
Страны Европы стремятся завладеть полезными ресурсами России. Об этом 14 мая сообщил президент Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик.
По его словам, Европа на протяжении долгого времени хочет овладеть Россией. Однако для этого ей необходимо разделить ее на части.
«Европа также хочет завладеть теми энергоресурсами, полезными ископаемыми, которые есть у России. А Украина в этом — всего лишь платформа», — сказал Додик в интервью ТАСС.
Кроме того, он добавил, что Россия должна достигнуть всех целей, которые ставит перед собой на Украине.
Ранее в этот день директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил, что покинувшие Россию политики из числа «городских сумасшедших» вынашивают планы разделить страну на несколько частей. Он также добавил, что эти политики разрабатывают планы по смене государственной власти и разделения России при финансовой поддержке Запада.