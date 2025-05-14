FT узнала о сложностях в переговорах между Британией и ЕС из-за требований Лондона
Европейский союз (ЕС) и Великобритания испытывают трудности в переговорах по поводу соглашения о партнерстве в сфере обороны и безопасности из-за возрастающих требований британской стороны. Об этом 14 мая сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.
«Переговоры идут хуже, чем неделю назад. Чем ближе к крайнему сроку, тем больше требуют британцы. Это непродуктивная динамика», — говорится в материале.
Отмечается, что в рамках соглашения рассматриваются сферы рыболовства, миграции молодежи и студентов, а также новые условия торговых соглашений по продовольствию.
По данным издания, Британия не поддерживает предложение ЕС о временном ограничении сделки по торговле продовольствием, чтобы обеспечить «определенность» для своих производителей. Кроме того, Лондон призывает ввести строгие временные рамки и лимиты по численности участников в программе мобильности для молодежи.
Уточняется, что договор по вопросам безопасности, будет подписан в ходе саммита Великобритании и ЕС, который состоится 19 мая в Лондоне.
11 мая британское издание The Sunday Times сообщило, что ЕС и Великобритания планируют представить совместный пакт по обороне и безопасности, в рамках которого Лондон может войти в часть европейской оборонной политики. При этом необходимость обусловливается «величайшей угрозой за последнее поколение», исходящей якобы со стороны России.