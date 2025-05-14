В Минпромторге сообщили о продолжении доработки самолета «Байкал»
Доработка легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 «Байкал» продолжается с учетом ранее полученных замечаний. Об этом 14 мая заявили в пресс-службе Минпромторга.
«В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 («Байкал»)», — приводит заявление ведомства «Интерфакс».
В Минпромторге добавили, что после этого будут проведены сертификационные работы и подготовлена необходимая документация для одобрения изменений в конструкции самолета.
«Успешные результаты указанной выше работы позволили принять решение о необходимости продолжения ОКР, в рамках которой будет проведена модификация самолета ЛМС-901 путем оснащения его маршевой силовой установкой с двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом АВ-901 российского производства», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике сообщил, что работы над самолетом «Байкал» «зашли в тупик».
В сентябре прошлого года Трутнев сообщал, что необходимо сменить подрядчика по созданию самолета «Байкал». В свою очередь, министр транспорта России Роман Старовойт во время беседы с «Известиями» на полях ВЭФ отметил, что самолет «Байкал» будет востребован на региональные перевозки внутри больших субъектов, таких как Якутия, Красноярский край и в целом на Дальнем Востоке.