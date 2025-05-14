Рыбалку ограничат в Якутии в связи с началом сезона нереста
Сезон нереста рыбы стартовал на территории Якутии. В республике вводят ограничения на вылов рыбы.
По данным ИА YakutiaMedia, с 15 мая по 15 июня использовать сети запрещено в окрестностях Якутска, Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Верхоянском, Нюрбинском, Сунтарском, Ленском, Олекминском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Намском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском, Момском, Оймяконском районах. Кроме того, ограничения будут действовать в Среднеколымском районе, кроме русла реки Колымы.
С 25 мая по 25 июня аналогичные ограничения вводят в Анабарском, Булунском, Жиганском, Оленекском, Усть-Янском, Абыйском районах. В Аллаиховском районе ограничение не распространяется на русло реки Индигирки, в Нижнеколымском районе — на русло Колымы.
С 25 мая по 25 июня запрещена добыча ленка, тайменя и хариуса в Анабарском, Оленекском, Булунском, Жиганском, Усть-Янском, Нижнеколымском, Аллаиховском, Абыйском районах. С 20 мая по 20 июня ограничение действует в остальных районах.
В Курганской области ограничения на рыбалку в связи с нерестом начали действовать с 10 апреля. Промышленное рыболовство полностью запрещено.