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Сооснователя движения «Голос» приговорили к пяти годам колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Полетаева
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Сооснователя движения «Голос» (признано в РФ иноагентом) Григория Мельконьянца признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом 14 мая сообщает корреспондент «Известий» из Басманного районного суда Москвы.

Мельконьянцу также на девять лет запретили заниматься политической деятельностью. Его обвиняют в организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК РФ).

Государственный обвинитель просил суд приговорить Мельконьянца к шести годам колонии общего режима. Подсудимый не признал вину.

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В сентябре 2023 года Мосгорсуд признал законным арест Мельконьянца по делу о ведении работы нежелательной в России НПО. Ранее его защита обжаловала решение об аресте, вынесенное в августе. Тогда Басманный суд Москвы арестовал Мельконьянца до 17 октября, ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ. До этого у юриста и его соратников прошел ряд обысков в восьми регионах страны, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге, а также у координатора «Голоса» Владимира Егорова (признан в РФ иноагентом), он был задержан.

Движение «Голос» с 2003 года осуществляет наблюдение за ходом выборов в России. Антироссийские центры на протяжении существования организации оказывают ему финансовую поддержку. Деятельность зарубежных партнеров «Голоса» была признана нежелательной. Тем не менее «Голос» продолжает свою деятельность, распространяя некорректные данные о выборах в РФ с целью очернить их итоги.

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