Карта спецоперации на Украине 14 мая
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 14 мая можно в материале «Известий».
Отмечается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике, подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение.
«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и два склада боеприпасов», — указало Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе.
Также средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 162 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 57 106 беспилотных летательных аппаратов, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 319 танков и других боевых бронированных машин, 1563 боевые машины реактивных систем залпового огня, 24 872 орудия полевой артиллерии и минометов, 35 442 единицы специальной военной автомобильной техники.
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