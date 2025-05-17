Церковный праздник 18 мая: День иконы «Неупиваемая Чаша»: чем известна святыня, кому помогает

Православная церковь 18 мая почитает икону «Неупиваемая Чаша» — один из самых чтимых образов в России, который входит в список чудотворных икон Богородицы. Считается, что с ее помощью можно избавиться от пьянства и многих других пагубных пристрастий. В 2025 торжество выпадает на воскресенье. «Известия» рассказывают, чем известна святыня и о чем молятся в праздник.

Чем известна икона «Неупиваемая Чаша»

История иконы начинается во второй половине XIX века, когда чудотворный образ был обнаружен во Введенском Владычнем женском монастыре в подмосковном Серпухове. Обитель была основана в 1360 году московским митрополитом Алексием. По преданию, построить ее велела сама Матерь Божия, явившись к митрополиту во сне. Вскоре монастырь был построен, а его настоятелем стал келейник Алексия Варлаам (преподобный Варлаам Серпуховский), которому было доверено выбрать место для строительства.

Спустя почти пятьсот лет в монастырь прибыл солдат-отставник из Тульской губернии, страдающий от пьянства. Мужчина спился до такой степени, что у него почти отказали ноги. Проделать столь длинный путь его заставил сон, в котором ему явился первый настоятель обители Варлаам. Старец велел пойти в монастырь в Серпухове и попросить отслужить молебен перед иконой «Неупиваемая Чаша». Солдат подчинился видению и ползком отправился в дорогу.

Преодолев две сотни километров, пропойца нашел указанный монастырь. Когда он попросил о молебне, оказалось, что иноки ничего не слышали об этом образе. Но узнав о сновидении, всё же начали поиски загадочной иконы. Ее обнаружили в темном углу коридора и опознали по надписи «Неупиваемая Чаша», которая была нанесена на обороте. Судя по тому, что святыня находилась в проходе, она не представляла особой ценности.

По указанию, данному святым старцем, в храме отслужили молебен. После этого мужчина снова встал на ноги и избавился от пагубной зависимости. Весть о чуде быстро распространилась по округе. Икона сразу же стала чтимой и теперь располагалась в главном соборе монастыря. Затем у нее появился драгоценный иконостас, который был сделан по заказу московского купца, избавившегося от запоя.

Позднее в церковном календаре был установлен отдельный праздник, посвященный иконе «Неупиваемая Чаша». Он совпадает с днем памяти преподобного Варлаама Серпуховского, через которого верующим был открыт чудодейственный образ. Также икону прославляют 10 декабря — когда святыню нашли в темном коридоре обители.

День иконы «Неупиваемая Чаша» в 2025 году — иконография

Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша» относится к иконографическому типу Оранта, что в переводе с латинского означает «Молящая». Для этого типа характерно изображение Богородицы с раскинутыми в стороны руками в традиционном жесте заступнической молитвы. Прообразом «Неупиваемой Чаши» считается ранневизантийская икона «Бысть чрево Твое Святая Трапеза», более известная как Никейская икона Божией Матери. Образ прославился в 304 году во время осады города Никея.

На обеих иконах в центре композиции изображен Младенец Иисус в чаше, которая символизирует потир — сосуд для причастия. Его взор обращен к молящимся, а руки подняты в благословляющем жесте. Сама же Богородица предстает в богатых одеждах и с короной на голове. Царица Небесная символизирует православную церковь, готовую принять всех страждущих в свое лоно. Ее фигура словно обрамляет Спасителя, указывая на то, что каждый молящийся ей взывает непосредственно к Богу.

Позднее появилась новая иконография, связанная с историей чудесного обретения святыни. Начиная с XIX века на иконах стали изображать преподобного Варлаама Серпуховского и солдата, исцеленного им от пьянства.

О чем молятся перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

В день памяти иконы принято посещать богослужение в церкви и читать акафист Божией Матери перед Ее иконой «Неупиваемая Чаша». Желательно предварительно выдержать пост, исповедаться и причаститься. После этого можно обращаться к Богородице с молитвой. Молиться можно как своими словами, так и читать специально составленные тексты или любые известные молитвы.

Обращаются к образу в любой нужде и с любой бедой. Просят об исцелении от болезней, утешении в печали, установлении лада в семье, возвращении загулявших мужей, наставлении детей, вступающих на путь самостоятельной жизни. Но прежде всего «Неупиваемая Чаша» помогает в борьбе с пьянством и другими пагубными недугами.

Считается, что по молитвам перед иконой Господь и Божья Матерь помогают бросить курить, употреблять наркотики и даже справиться с игроманией. В идеале молиться о спасении должен сам страдающий от зависимости. Но за него это могут сделать и родственники. Помолиться можно и за других близких, учитывая тот факт, что часто им самим нужны помощь и поддержка.

Где сейчас находится икона «Неупиваемая Чаша»

Подлинник иконы до наших дней не сохранился. Прославившийся в конце XIX века образ был утерян после революции. С приходом большевиков к власти Введенский Владычний женский монастырь был закрыт. Икону вместе с другими церковными реликвиями перенесли в кафедральный собор Серпухова. Через несколько лет главные святыни обители сожгли на берегу реки Нары.

Почитание удивительного образа возобновилось в 1980-е годы. Благодаря сохранившимся фотографиям и описаниям удалось восстановить оригинальную иконографию. Было сделано несколько списков, перед которыми вновь начали служить молебны. Два из них находятся в Серпухове — во Введенском монастыре, откуда начинается история иконы «Неупиваемая Чаша», и Высоцком мужском монастыре, который был основан в 1374 году по благословению преподобного Сергия Радонежского.

Кроме того, иконы «Неупиваемая Чаша» есть в группах поддержки зависимых людей, созданных в разных городах. Впервые такие общины появились в России на рубеже XIX–XX веков. Сегодня они действуют практически при каждом храме. Также в любой церковной лавке можно приобрести кулон или браслет или с «Неупиваемой Чашей» для страдающего от зависимости и икону для домашних молений.

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