Жителей Иркутской области предупредили о заморозках до –6 градусов
В Иркутской области в ближайшие дни ожидаются заморозки до –6 градусов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на региональное управление МЧС.
Согласно прогнозам, с 15 по 17 мая ожидается переменная облачность с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега. В некоторых районах утром возможны туманы. Скорость ветра составит 5–10 м/с, местами вероятны порывы до 14 м/с. В дневные часы температура воздуха составит +8… +13 градусов.
Несмотря на заморозки, в Приангарье ожидается высокая пожароопасность, местами установится чрезвычайный класс пожароопасности.
Ранее синоптики предупредили о заморозках на территории Тулы. Температура ночью опустится до –2 градусов. При этом дневная температура в ближайшие дни повысится до +14 градусов.