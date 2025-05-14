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Песков прокомментировал слова Макрона о распространении ядерного оружия по Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Распространение ядерного оружия по Европе не повысит уровня безопасности на континенте. Об этом 14 мая на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Париж готов обсудить размещение французских самолетов с ядерным оружием в странах Евросоюза (ЕС).

«Распространение ядерного оружия на европейском континенте — это то, что не добавит безопасности, предсказуемости и стабильности европейскому континенту», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что России, США и европейским странам, обладающим ядерным оружием, предстоит большая работа по формированию архитектуры стратегической безопасности континента.

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В марте Макрон заявил, что намерен обсудить использование ядерного оружия в целях защиты всего ЕС. В свою очередь Песков назвал конфронтационным заявление французского лидера о российской угрозе Европе.

Председатель Морской коллегии, помощник президента РФ Николай Патрушев 29 апреля отметил, что страны Запада в процессе попыток удержать лидерство на мировой арене не исключают риска ядерной войны.

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