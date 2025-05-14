Два человека погибли при пожаре в Забайкальском крае
Частный дом загорелся в Улетовском районе Забайкальского края. Два человека погибли, еще двое пострадали.
Информация о возгорании поступила с улицы Юбилейной в Улетах ночью 14 мая. В тушении участвовали девять человек. Открытое горение удалось ликвидировать за час.
Во время тушения были обнаружены тела мужчины и женщины. Они отравились угарным газом, пишет ИА ChitaMedia. Женщину и ребенка доставили в больницу. По факту пожара проводится проверка.
5 мая в Санкт-Петербурге произошел пожар в многоквартирном доме на проспекте Ветеранов. Три человека были доставлены в больницу. Позже мужчина и женщина скончались. Третий потерпевший получил ожоги. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.