В Кремле указали на высокий уровень отношений между Россией и Ираном
Россия и Иран добились высокого уровня развития отношений в разных областях. Об этом 14 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной, мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях», — отметил он.
Песков добавил, что у президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Иран с официальным или рабочим визитом. Представитель Кремля отметил, что сроки поездки еще не согласованы.
6 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.
Ранее, 21 апреля, Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Отмечалось, что документ предусматривает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.