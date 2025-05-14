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В Кремле указали на высокий уровень отношений между Россией и Ираном

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Фото: Global Look Press/Rouzbeh Fouladi
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Россия и Иран добились высокого уровня развития отношений в разных областях. Об этом 14 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы высоко ценим наши партнерские отношения с этой страной, мы высоко ценим уровень развития наших отношений в самых различных областях», — отметил он.

Песков добавил, что у президента России Владимира Путина есть действующее приглашение посетить Иран с официальным или рабочим визитом. Представитель Кремля отметил, что сроки поездки еще не согласованы.

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6 мая Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Сообщалось, что стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-иранского сотрудничества на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами.

Ранее, 21 апреля, Путин подписал закон, ратифицирующий договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Отмечалось, что документ предусматривает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество стран в сферах политики, обороны, экономики, безопасности, торговли, инвестиций, а также энергетики, инфраструктуры, транспорта и коммуникаций.

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