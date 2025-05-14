Женщина перевела мошенникам 500 тыс. рублей после заказа осетинских пирогов
Мошенники похитили у жительницы подмосковных Химок 500 тыс. рублей после того, как она оформила доставку еды. Об этом 14 мая сообщает источник «Известий».
«11 мая женщина заказала на сайте в интернете осетинские пироги. 13 мая аферисты по телефону попросили ее назвать код из СМС, что она и сделала», — пояснил собеседник.
Заподозрив обман, женщина проверила кредитную историю, но ничего не обнаружила. Позже ей позвонил «сотрудник госуслуг» и сообщил, что 12 банков получили ее персональные данные. Затем с женщиной связался «работник Центробанка РФ» и убедил, что решить проблему можно с помощью кредита. Потерпевшая перевела злоумышленникам 500 тыс. рублей.
В настоящее время проводится проверка.
30 апреля следователи возбудили уголовное дело по факту хищения у 68-летней жительницы Омска более 28 млн рублей. Отмечается, что в течение месяца пенсионерка переводила деньги мошенникам. Только необходимость оформления кредита заставила ее усомниться и обратиться в полицию.