Пожароопасный сезон начался в Магаданской области
Пожароопасный сезон официально стартовал в Магаданской области. Соответствующий приказ опубликовало министерство природных ресурсов и экологии региона.
По данным ИА MagadanMedia, повышению риска возникновения пожаров способствует установление теплой погоды. В большинстве районов сохраняется плюсовая температура воздуха и активно сходит снежный покров.
Жителей Колымы просят не разводить костры в неположенных местах, не бросать окурки и стекло на природных территориях и соблюдать правила пожарной безопасности.
В Уссурийске на прошлой неделе приняли решение об отмене особого противопожарного режима. Такое решение было принято в связи с нормализацией пожарной обстановки и появлением зеленого травяного покрова.